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Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову активизировать переговорный трек

11:34, 18 июля 2025
Зеленский поручил новому секретарю СНБО Умерову продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию.
Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову активизировать переговорный трек
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудим с новым секретарем СНБО Рустемом Умеровым работу СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной областях.

Президент дал несколько поручений СНБО, а именно:

- продолжить работу с партнерами по договоренностям по оружию.

"Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров", - сообщил Зеленский.

- второе – проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать задерживаемое, а также значительно укрепить формат технологической Ставки.

"Нужна четкая координация и полное исполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины", - отметил Президент.

– активизировать переговорный трек.

"Сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - подчеркнул Зеленский.

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Владимир Зеленский Рустем Умеров

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