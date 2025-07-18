Володимир Зеленський доручив Рустему Умєрову активізувати переговорний трек

Зеленський доручив новому секретарю РНБО Умєрову продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорим з новим секретарем РНБО Рустемом Умєровим роботу РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах.

Президент дав кілька доручень РНБО, а саме:

- продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї.

"Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів", - повідомив Зеленський.

- друге – проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки.

"Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України", - зазначив Президент.

- активізувати перемовний трек.

"Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем РНБО. Раніше Умєров був міністром оборони.

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