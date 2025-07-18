Стало відомо, у яких випадках ФОП не може обрати єдиний податок для здачі в оренду нерухомості

ФОП не може бути платником єдиного податку, якщо здає в оренду житло площею понад 400 квадратних метрів або нежитлові приміщення понад 900 квадратних метрів.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Головному управлінні Державної податкової служби у Чернівецькій області нагадали, що підприємці-платники єдиного податку можуть здавати в оренду житлові приміщення (до 400 кв. метрів) та нежитлові (до 900 кв. метрів).

Відповідно до частини першої ст. 320 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-ІV зі змінами та доповненнями власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

Вказане положення також стосується використання майна, яке надається в оренду підприємцем на спрощеній системі оподаткування. Підпунктом 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями передбачено, що не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 кв. метрів.

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