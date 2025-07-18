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Стало известно, в каких случаях ФЛП не может выбрать единый налог для сдачи в аренду недвижимости

20:36, 18 июля 2025
ФЛП не может быть плательщиком единого налога, если сдает в аренду жилье площадью более 400 квадратных метров или нежилые помещения более 900 квадратных метров.
Стало известно, в каких случаях ФЛП не может выбрать единый налог для сдачи в аренду недвижимости
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Главном управлении Государственной налоговой службы в Черновицкой области напомнили, что предприниматели — плательщики единого налога могут сдавать в аренду жилые помещения (до 400 кв. метров) и нежилые (до 900 кв. метров).

Согласно части первой ст. 320 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года №435-IV с изменениями и дополнениями, собственник имеет право использовать своё имущество для осуществления предпринимательской деятельности, кроме случаев, установленных законом.

Указанное положение также касается использования имущества, которое сдаётся в аренду предпринимателем на упрощённой системе налогообложения. Подпунктом 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI с изменениями и дополнениями предусмотрено, что не могут быть плательщиками единого налога первой — третьей группы физические лица — предприниматели, которые сдают в аренду земельные участки общей площадью более 0,2 гектара, жилые помещения и/или их части общей площадью более 400 кв. метров, нежилые помещения (сооружения, здания) и/или их части общей площадью более 900 кв. метров.

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