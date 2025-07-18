В Минюсте объяснили, почему ограничивается и как восстанавливается гражданская дееспособность физлица

При определенных обстоятельствах объем возможностей участников гражданских правоотношений может быть ограничен.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило, почему ограничивается и как восстанавливается гражданская дееспособность физического лица.

Ограничение гражданской дееспособности человека является вынужденной мерой, поскольку существует риск нарушения прав других лиц, если не принять соответствующих мер. Суд может лишить физическое лицо возможности совершать определенные сделки в случае:

подтверждения наличия психического расстройства;

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, токсичными веществами, азартными играми, если из-за этого лицо ставит себя или свою семью, а также других лиц, которых по закону обязано содержать, в тяжелое материальное положение.

В отношении лица, гражданская дееспособность которого ограничена, суд устанавливает попечительство. Это означает, что данное лицо может заключать только мелкие бытовые сделки, то есть такие, что удовлетворяют его повседневные потребности, соответствуют физическому, духовному или социальному развитию и касаются предметов, имеющих невысокую стоимость.

Сделки, выходящие за рамки мелких бытовых, например распоряжение недвижимым имуществом, совершаются с согласия попечителя, который также получает и распоряжается заработной платой, стипендией или пенсией лица, гражданская дееспособность которого ограничена. Однако попечитель может предоставить такому лицу письменное разрешение на личное получение и пользование указанными доходами.

Лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, самостоятельно несет ответственность за нарушение договора, заключенного с согласия попечителя, и за причиненный им вред.

Суд может восстановить гражданскую дееспособность человека в случае его выздоровления или такого улучшения психического состояния, которое полностью восстановило способность осознавать значение своих действий и руководить ими. Факт прекращения злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, токсичными веществами или азартными играми также является основанием для восстановления гражданской дееспособности.

При каких условиях физическое лицо признается недееспособным?

Устойчивое психическое расстройство, из-за которого лицо не способно осознавать значение своих действий и руководить ими, является основанием для признания такого лица судом недееспособным. Соответствующее заявление может быть подано членами семьи, близкими родственниками, независимо от совместного проживания, органом опеки и попечительства, учреждением по оказанию психиатрической помощи.

Когда человека признают недееспособным, то:

над ним устанавливается опека;

он не имеет права совершать какие-либо сделки (от его имени и в его интересах это делает опекун);

ответственность за вред, причиненный недееспособным физическим лицом, несет его опекун.

Если суд отказывает в удовлетворении заявления о признании лица недееспособным и будет установлено, что требование было заявлено недобросовестно и без достаточных оснований, физическое лицо, которому такими действиями был причинен моральный вред, имеет право на возмещение.

В случае, когда от момента наступления недееспособности зависит признание недействительными брака, договора или другой сделки, суд с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы и других доказательств относительно психического состояния лица может определить в своем решении дату, с которой лицо признается недееспособным.

После выздоровления или значительного улучшения психического состояния, когда у человека восстановилась способность осознавать значение своих действий и руководить ими, опекун или орган опеки и попечительства обращаются с заявлением в суд. Таким образом лицо восстанавливает свою гражданскую дееспособность.

Итак, ограничение или признание физического лица недееспособным является исключительной правовой мерой, применяемой с целью защиты как самого лица, так и общественных интересов. Законодательство предусматривает четкие основания, процедуру и последствия решений о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным. Кроме этого, существует и порядок восстановления гражданской дееспособности в случае улучшения психического состояния.

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