Зеленский заявил, что продолжается переговорная работа с партнерами относительно окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается активная переговорная работа с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины — действительно реального мира. Об этом он сказал во время вечернего обращения 8 августа.

«И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня.

Видим, что россияне на это не обращают внимания — по крайней мере, пока не обращают. Сегодня снова убийства, российские обстрелы», — сказал он.

Глава государства напомнил, что более сотни ударных дронов было в ночь на этот день против Украины, еще в течение дня — удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте, снова воздушные тревоги в украинских городах и громадах.

«Приведу только одно из российских военных преступлений на сегодня. В Херсоне абсолютно сознательно сбросом с российского дрона был ранен 13-летний мальчик. Ему оказывается помощь. То есть продолжается российская охота на мирных жителей в Херсоне. Это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться российской армии не давали. Говорим с партнерами ради реальных шагов. Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств.

Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает — помогает завершению войны», — добавил он.

