Практика судов
  1. В Украине

Зеленский заявил, что продолжается переговорная работа с партнерами относительно окончания войны

20:41, 8 августа 2025
Владимир Зеленский провел более десяти разговоров с мировыми лидерами для согласования реальных шагов по прекращению войны.
Зеленский заявил, что продолжается переговорная работа с партнерами относительно окончания войны
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается активная переговорная работа с партнерами, чтобы была общая позиция ради надежного мира для Украины — действительно реального мира. Об этом он сказал во время вечернего обращения 8 августа.

«И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня.

Видим, что россияне на это не обращают внимания — по крайней мере, пока не обращают. Сегодня снова убийства, российские обстрелы», — сказал он.

Глава государства напомнил, что более сотни ударных дронов было в ночь на этот день против Украины, еще в течение дня — удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте, снова воздушные тревоги в украинских городах и громадах.

«Приведу только одно из российских военных преступлений на сегодня. В Херсоне абсолютно сознательно сбросом с российского дрона был ранен 13-летний мальчик. Ему оказывается помощь. То есть продолжается российская охота на мирных жителей в Херсоне. Это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться российской армии не давали. Говорим с партнерами ради реальных шагов. Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств.

Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает — помогает завершению войны», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Манипуляции и попытка давления на суд»: в СБУ прокомментировали заявления Семена Кривоноса и Александра Клименко

СБУ заявила, что считает заявления НАБУ и САП «манипулятивными» и «попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти».

Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП

В НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы уголовных производств по детективам и не мешать рассмотрению их апелляционных жалоб.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте

Безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле» – Генпрокурор заявил о масштабной операции и 23 подозрениях.

Протокол задержания является допустимым, даже если подпись задержанного указана в другой графе — Верховный Суд

В кассационной жалобе защитница утверждала об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.

Правительство внесло законопроект о применении штрафов к поставщикам цифрового контента и услуг за нарушение требований Госпродпотребслужбы

Правительство предлагает урегулировать полномочия Госпродпотребслужбы по применению штрафов к поставщикам цифровых услуг и контента, в частности приложений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео