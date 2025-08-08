Практика судів
Зеленський заявив, що продовжується переговорна робота з партнерами щодо закінчення війни

20:41, 8 серпня 2025
Володимир Зеленський провів понад десять розмов із лідерами світу для узгодження реальних кроків щодо припинення війни.
Фото: ukrinform.com
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що продовжується активна переговорна робота з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України – дійсно реального миру. Про це він сказав під час вечірнього звернення 8 серпня.

«І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню.

Бачимо, що росіяни на це не зважають – принаймні поки що не зважають. Сьогодні знову вбивства, російські обстріли», - сказав він.

Глава держави нагадав, що більше сотні ударних дронів було в ніч на цей день проти України, ще протягом дня удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в українських містах та громадах.

«Наведу тільки один із російських злочинів війни на сьогодні. У Херсоні абсолютно свідомо скидом із російського дрону був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога. Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні. Це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали. Говоримо з партнерами заради реальних кроків. Більше десятка розмов було з лідерами та главами урядів.

Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає – допомагає завершенню війни», - додав він.

війна Володимир Зеленський

