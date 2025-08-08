Получила 7 лет за избиение — жительница Одесской области после приговора заявила о намерении пойти в ВСУ

Женщину судили за избиение сожителя, повлекшее его смерть.

Жительница Одесской области, приговоренная к 7 годам лишения свободы за смерть своего сожителя, которого она избила во время конфликта, выразила желание заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах. Об этом сообщает областная прокуратура.

Трагический инцидент произошел в январе этого года в селе Балково. Женщина находилась в доме своего мужа, и при совместном употреблении алкоголя между ними возникла ссора.

Мужчина настаивал, чтобы он покинул его дом, на что обвиняемая ответила ударом кулаком по лицу.

Когда мужчина упал, женщина продолжила колотить его ногами. Пострадавший потерял сознание, а медицинскую помощь вызвали всего через несколько дней. В результате полученных травм мужчина скончался в больнице спустя 11 дней.

Женщина признала свою вину в суде и выразила искреннее раскаяние. Кроме того, она заявила, что намерена служить в армии.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

