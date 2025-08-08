Отримала 7 років за побиття — мешканка Одещини після вироку заявила про намір піти в ЗСУ

Жінку судили за побиття співмешканця, яке призвело до його смерті.

Жителька Одеської області, засуджена до 7 років позбавлення волі за смерть свого співмешканця, якого вона побила під час конфлікту, висловила бажання укласти контракт на проходження військової служби в Збройних силах. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Трагічний інцидент стався в січні цього року в селі Балкове. Жінка перебувала у будинку свого чоловіка, і під час спільного вживання алкоголю між ними виникла сварка.

Чоловік наполягав, щоб вона залишила його оселю, на що обвинувачена відповіла ударом кулаком по обличчю.

Коли чоловік впав, жінка продовжила бити його ногами. Потерпілий втратив свідомість, а медичну допомогу викликали лише через кілька днів. В результаті отриманих травм чоловік помер у лікарні через 11 днів.

Жінка визнала свою провину в суді та висловила щире каяття. Крім того, вона заявила, що має намір служити в армії.

Вирок може бути оскаржений у апеляційному порядку протягом 30 днів.

