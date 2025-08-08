В Тернополе 14-летний подросток открыл стрельбу возле детской площадки

14-летний парень признался, что стрелял по жестянке из пневматического пистолета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернополе возле детской площадки на улице Вербицкого группа подростков открыла стрельбу из неустановленного оружия. Информация об этом появилась7 августа в одном из мессенджеров.

Кто оказался стрелком

Ювенальные полицейские Тернопольского районного управления установили личность, причастную к инциденту. Им оказался 14-летний местный житель, который признался, что стрелял по жестянке из пневматического пистолета. По его словам, оружие принадлежит его ровеснику.

Реакция полиции

С подростком провели профилактическую беседу, а на его родителей составили административный протокол по ч. 3 ст. 184 КУоАП — невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Правоохранители установили еще одного 14-летнего подростка, который находился на месте, и выясняют, кто еще мог быть причастен.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента и дает правовую оценку действиям участников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.