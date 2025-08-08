Практика судів
У Тернополі 14-річний підліток відкрив стрілянину поблизу дитячого майданчика

21:06, 8 серпня 2025
14-річний хлопець зізнався, що стріляв по бляшанці з пневматичного пістолета.
У Тернополі 14-річний підліток відкрив стрілянину поблизу дитячого майданчика
У Тернополі поблизу дитячого майданчика на вулиці Вербицького група підлітків відкрила стрілянину з невстановленої зброї. Інформація про це 7 серпня з’явилася в одному з месенджерів.

Хто виявився стрільцем

Ювенальні поліцейські Тернопільського районного управління встановили особу, причетну до інциденту. Ним виявився 14-річний місцевий житель, який зізнався, що стріляв по бляшанці з пневматичного пістолета. За його словами, зброя належить його однолітку.

Реакція поліції

З хлопцем провели профілактичну бесіду, а на його батьків склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП — невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Правоохоронці встановили ще одного 14-річного підлітка, який перебував на місці, та з’ясовують, хто ще міг бути причетним.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини інциденту та надає правову оцінку діям учасників.

