В Гоструда объяснили, может ли работник самостоятельно выбрать банк для получения заработной платы

Выплата зарплаты может производиться через учреждения банков, почтовыми переводами на указанный работниками счет с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя.

Работники имеют право выбирать банк для получения заработной платы, однако это возможно только при письменном согласии со стороны работодателя. Об этом напомнили в Гоструда.

Согласно действующему законодательству, выплата зарплаты может производиться через банковские учреждения или почтовые переводы на указанный работником счет или адрес. Важно, что все расходы по оплате услуг банка или почты должны покрываться за счет работодателя, если работник дает свое письменное согласие, указывая в документе название избранного банка.

В случае отсутствия такого согласия работодатель обязан обеспечить выплату заработной платы работнику непосредственно по месту работы.

Нормы статьи 115 Кодекса законов о труде Украины и статьи 24 Закона Украины «Об оплате труда» продолжают действовать и в период военного положения, поэтому работодатели должны соблюдать такие же сроки выплаты заработной платы, как и в мирное время.

Следовательно, заработная плата должна выплачиваться работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и через два месяца) промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который производится выплата.

