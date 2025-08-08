Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці пояснили, чи може працівник самостійно обрати банк для отримання заробітної плати

20:35, 8 серпня 2025
Виплата зарплати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний працівниками рахунок з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.
Працівники мають право обирати банк для отримання заробітної плати, однак це можливо лише за умови письмової згоди з боку роботодавця. Про це нагадали у Держпраці. 

Згідно з чинним законодавством, виплата зарплати може здійснюватися через банківські установи або поштові перекази на вказаний працівником рахунок чи адресу. Важливо, що всі витрати на оплату послуг банку чи пошти повинні покриватися за рахунок роботодавця, якщо працівник надає свою письмову згоду, зазначаючи у документі назву обраного банку.

У випадку відсутності такої згоди, роботодавець зобов'язаний забезпечити виплату заробітної плати працівникові безпосередньо за місцем роботи.

Норми статті 115 Кодексу законів про працю України та статті 24 Закону України «Про оплату праці» продовжують діяти і в період воєнного стану, тому роботодавці повинні дотримуватися таких же строків виплати заробітної плати, як і в мирний час.

Отже, заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

