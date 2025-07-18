У Мін’юсті пояснили, чому обмежується та як поновлюється цивільна дієздатність фізособи

За певних обставин обсяг можливостей учасників цивільних правовідносин може бути обмежений.

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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило, чому обмежується та як поновлюється цивільна дієздатність фізичної особи.

Обмеження цивільної дієздатності людини є вимушеним кроком, адже існує ризик порушення прав інших осіб, якщо не вжити відповідних заходів. Суд може позбавити фізичну особу можливості вчиняти деякі правочини у разі:

підтвердження наявності психічного розладу;

зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми, якщо через це особа ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Щодо особи, цивільна дієздатність якої обмежена, судом встановлюється піклування. Це означає, що дана особа може укладати лише дрібні побутові правочини, тобто такі, що задовольняють її побутові потреби, відповідають фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосуються предмета, що має невисоку вартість.

Угоди, що виходять за межі дрібних побутових, наприклад розпорядження нерухомим майном, укладаються за згодою піклувальника, який також одержує та розпоряджається заробітною платою, стипендією або пенсією особи, цивільна дієздатність якої обмежена. Проте піклувальник може надати такій особі письмовий дозвіл на особисте отримання та користування вищевказаними доходами.

Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за завдану нею шкоду.

Поновити цивільну дієздатність людини суд може у разі її видужання або такого поліпшення психічного стану, який відновив у повному обсязі здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Факт припинення зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами чи азартними іграми також є підставою для поновлення цивільної дієздатності.

За яких умов фізичну особу визнають недієздатною?

Стійкий психічний розлад, через який особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними є підставою для визнання такої особи судом недієздатною. Відповідна заява може бути подана членами родини, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, закладом з надання психіатричної допомоги.

Коли людину визнають недієздатною, то:

над нею встановлюється опіка;

вона не має права вчиняти будь-якого правочину (від її імені та в її інтересах це робить опікун);

відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун.

Якщо суд відмовить у задоволенні заяви про визнання особи недієздатною і буде встановлено, що вимога була заявлена недобросовісно без достатньої для цього підстави, фізична особа, якій такими діями було завдано моральної шкоди, має право на відшкодування.

У випадку, коли від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого особа визнається недієздатною.

Після одужання або значного поліпшення психічного стану, коли у людини поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, опікун або орган опіки та піклування звертаються із заявою до суду. Таким чином особа поновлює свою цивільну дієздатність.

Отже, обмеження чи визнання недієздатності фізичної особи є винятковим правовим заходом, що застосовується з метою захисту як самої особи, так і суспільних інтересів. Законодавство передбачає чіткі підстави, процедуру та наслідки рішень про визнання особі обмежено дієздатною або недієздатною. Крім цього існує й порядок поновлення цивільної дієздатності у разі покращення психічного стану.

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