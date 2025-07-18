Рустем Умєров анонсував аудит виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача

Рустем Умєров повідомив, що найближчим часом представить Володимиру Зеленському план дій.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорим з новим секретарем РНБО Рустемом Умєровим роботу РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах.

Згодом Рустем Умєров повідомив, що під час розмови з Главою держави обговорили чіткі завдання та пріоритети роботи.

«1. Координація та контроль сектору безпеки і оборони.

Завдання – забезпечити системну та ефективну синхронізацію дій усіх складових. Найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача. Найближчим часом представимо Президенту України план дій.

Зброя

Продовжую координувати всі поставки озброєння, спільні виробництва та партнерства, включно з найбільш чутливими напрямками. Залишаюсь у постійному діалозі з нашими міжнародними партнерами. Особливо, що стосується дискретних домовленостей, які залишаються критично важливими для нашої обороноздатності.

Технології та інновації.

Відновимо повноцінну роботу технологічної ставки, щоб пришвидшити технологічну модернізацію фронту.

Переговорний трек.

Україна послідовно виступає за справедливий мир – і ми працюємо над тим, щоб він був досягнутий у тісній координації з союзниками. Мир завдяки силі», - заявив він.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем РНБО. Раніше Умєров був міністром оборони.

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