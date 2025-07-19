В судебные библиотеки Нигерии могут внедрить ИИ

В Нигерии в судебные библиотеки предложили внедрить цифровые инструменты.

Фото: judges.org

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Глава Верховного суда Нигерии, судья Кудираат Кекере-Экун, призвала библиотекарей судебной системы внедрять искусственный интеллект и цифровые инструменты для улучшения юридических исследований и поддержания актуальности библиотечных фондов, передает MSN.

Она отметила, что судебные библиотеки и их хранители играют незаменимую роль в отправлении правосудия.

Судья Кекере-Экун добавила, что текущая цифровая трансформация требует соответствующей эволюции судебных библиотек, указав, что гибридные системы, сочетающие традиционные печатные материалы с цифровыми платформами, стали новым стандартом.

Она подчеркнула, что судебные библиотеки — это не просто хранилища книг и документов, а интеллектуальные центры судов, основа юридических исследований, которые обеспечивают обоснованность судебных решений через нормативные акты, прецеденты, комментарии и современные тенденции в праве.

Судья добавила, что крайне важно, чтобы судебные библиотеки обновляли свою технологическую инфраструктуру, инвестировали в цифровой контент и развивали способности библиотечных сотрудников эффективно использовать современные исследовательские инструменты.

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