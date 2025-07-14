В Киев прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог, видео

Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Киев.

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В понедельник, 14 июля, в Киев с визитом прибыл специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, украинские чиновники будут обсуждать с Келлогом оборону, оружие, санкции и сотрудничество Украины и США.

"Россия не хочет прекращать огонь. Мир по силам - это принцип Президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход", - сообщил Ермак.

Андрей Ермак встретил Кита Келлога на вокзале в Киеве.

Напомним, Келлог заявил, что посетит Киев и пробудет там всю неделю.

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