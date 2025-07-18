В Раде зарегистрируют законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен – Денис Маслов

Глава правового комитета Верховной Рады Денис Маслов сообщил о регистрации альтернативного законопроекта об операционных величинах для расчета должностных окладов.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от «Слуги народа» Денис Маслов сообщил, что в парламенте будет зарегистрирован законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен.

«Вместе с коллегами подал к законопроекту 13467 альтернативную инициативу. Предлагаем повысить базовый должностной оклад судьи местного суда с 18,2 орудийных величин до 26, что в пересчете составит 90 220 гривен», — подчеркнул он.

Он добавил, что в ближайшие дни текст появится на сайте Верховной Рады. Регистрация альтернативного законопроекта также даст Комитету возможность при необходимости разработать комитетскую версию.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком зарегистрировала пакет законопроектов, которыми предлагается отвязать должностные оклады в судах, прокуратуре, НАБУ и т.д. от прожиточного минимума. Их предлагается рассчитывать в операционных величинах.

Также напомним, что сейчас в правительстве взят курс на сокращение государственных расходов. Новый премьер-министр Юлия Свириденко в своем выступлении перед парламентом 17 июля отметила, что «мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, цифры и результаты важны».

Автор: Наталя Мамченко

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