У Раді зареєструють законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн – Денис Маслов

Голова правового комітету Верховної Ради Денис Маслов повідомив про реєстрацію альтернативного законопроекту про орудні величини для розрахунку посадових окладів.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від «Слуги народу» Денис Маслов повідомив, що у парламенті буде зареєстровано законопроект про підвищення суддям місцевих судів окладу до 90 тисяч грн.

«Разом з колегами подав до законопроекту 13467 альтернативну ініціативу. Пропонуємо підвищити базовий посадовий оклад судді місцевого суду з 18,2 орудних величин до 26, що в перерахунку становитиме 90 220 гривень.

Найближчими днями текст з'явиться на сайті Верховної Ради. Реєстрація альтернативного законопроекту також дасть Комітету можливість за необхідності напрацювати комітетську версію», підкреслив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала пакет законопроектів, якими пропонується відв’язати посадові оклади у судах, прокуратурі, НАБУ тощо від прожиткового мінімуму. Їх пропонується рахувати в орудних величинах.

Також нагадаємо, що наразі в уряді взято курс на скорочення державних видатків. Новий прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму виступі перед парламентом 17 липня зазначила, що «ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Жодної політичної лояльності, цифри та результати важливі».

Автор: Наталя Мамченко

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