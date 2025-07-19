У Києві судитимуть шахраїв, які під приводом обміну валюти пограбували людей на 2,1 млн грн

Зловмисникам загрожує тюрма на строк до 12 років

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо двох киян, які розміщували в мережі Інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом та на зустрічі грабували власників коштів.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, один з постраждалих хотів обміняти 30 тис. доларів США. Обмін грошей мав відбутися в автомобілі таксі, куди запросили сісти чоловіка з валютою. Після цього один зі спільників вийшов з машини з грошима нібито дістати гривні з багажника та втік.

«За аналогічною схемою про зустріч для обміну 42 тис. доларів США домовились із жінкою. Їй запропонували сісти на заднє сидіння таксі задля перевірки грошей. Цього разу один зі спільників вихопив у жінки 21 900 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Внаслідок таких дій потерпілим завдано збитків на суму понад 2 млн 100 тис. гривень. Обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання на строк до 12 років позбавлення волі.

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