Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть шахраїв, які під приводом обміну валюти пограбували людей на 2,1 млн грн

07:18, 19 липня 2025
Зловмисникам загрожує тюрма на строк до 12 років
У Києві судитимуть шахраїв, які під приводом обміну валюти пограбували людей на 2,1 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо двох киян, які розміщували в мережі Інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом та на зустрічі грабували власників коштів.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, один з постраждалих хотів обміняти 30 тис. доларів США. Обмін грошей мав відбутися в автомобілі таксі, куди запросили сісти чоловіка з валютою. Після цього один зі спільників вийшов з машини з грошима нібито дістати гривні з багажника та втік.

«За аналогічною схемою про зустріч для обміну 42 тис. доларів США домовились із жінкою. Їй запропонували сісти на заднє сидіння таксі задля перевірки грошей. Цього разу один зі спільників вихопив у жінки 21 900 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Внаслідок таких дій потерпілим завдано збитків на суму понад 2 млн 100 тис. гривень. Обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання на строк до 12 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

У Раді зареєструють законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн – Денис Маслов

Голова правового комітету Верховної Ради Денис Маслов повідомив про реєстрацію альтернативного законопроекту про орудні величини для розрахунку посадових окладів.

Потрібно терміново скоротити видатки: Михайло Федоров заявив, що планує запустити аналог DOGE Ілона Маска

До цього новий прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що «ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення».

У ДБР заявили, що продовжують ретельне розслідування обставин смерті чоловіка через дії співробітників київських ТЦК

Працівники ДБР повідомили про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та солдату Шевченківського районного ТЦК Києва – обидва фігуранти перебувають під вартою.

МВФ може не прив’язувати до конкретних реформ погодження програм фінансування — голова бюджетного комітету Ради

Пошук фінансування не має бути лише проблемою українського уряду і Єврокомісії – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа вважає, що програма з МВФ в подальшому може працювати без структурних маяків, як МВФ це робить для певних країн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України