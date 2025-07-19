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В Киеве будут судить мошенников, которые под видом обмена валюты ограбили людей на 2,1 млн грн

07:18, 19 июля 2025
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
В Киеве будут судить мошенников, которые под видом обмена валюты ограбили людей на 2,1 млн грн
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух киевлян, которые размещали в интернете объявления об обмене валюты по выгодному курсу, а на встречах грабили владельцев денег.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, один из пострадавших хотел обменять 30 тыс. долларов США. Обмен должен был состояться в автомобиле такси, куда мужчину с валютой пригласили сесть. После этого один из сообщников якобы вышел из машины, чтобы взять гривны из багажника, и скрылся с деньгами.

«По аналогичной схеме была назначена встреча с женщиной для обмена 42 тыс. долларов США. Ей предложили сесть на заднее сиденье такси для проверки купюр. В этот момент один из сообщников вырвал у женщины 21 900 долларов США», — заявили в прокуратуре.

В результате этих действий пострадавшим был нанесен ущерб на сумму более 2 млн 100 тыс. гривен. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит наказание — до 12 лет лишения свободы.

 

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прокуратура Киев

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