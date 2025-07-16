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В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство

15:41, 16 июля 2025
ГБР расследует превышение полномочий работниками ТЦК.
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
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В Николаеве расследуют вероятное превышение полномочий сотрудниками Корабельного РТЦК, которые 14 июля побили мужчину призывного возраста. Накануне в сети разлетелось видео, на котором видно, как во время мобилизационных мероприятий представители ТЦК бьют мужчину ногами. В ГБР прокомментировали инцидент и сообщили о начале расследования.

В Бюро отметили, что 14 июля во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники ТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить находящегося в розыске мужчину призывного возраста.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

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ГБР ТЦК мобилизация

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