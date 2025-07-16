У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження

ДБР розслідує перевищення повноважень працівниками ТЦК

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У Миколаєві розслідують ймовірне перевищення повноважень співробітниками Корабельного РТЦК, які 14 липня побили чоловіка призовного віку. Напередодні у мережі розлетілося відео, на якому видно, як під час "мобілізаційних заходів" представники ТЦК б’ють чоловіка ногами. У ДБР прокоментували інцидент і повідомили про початок розслідування.

У Бюро зазначили, що 14 липня під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники ТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

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