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Минобороны запускает бета-тестирование новых отсрочек в Резерв+

19:32, 18 июля 2025
Участники тестирования станут первыми, кто получит доступ к обновленному функционалу сервиса.
Минобороны запускает бета-тестирование новых отсрочек в Резерв+
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В Министерстве обороны объявили о старте бета-тестирования новых отсрочек в цифровом сервисе «Резерв+». Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она призвала всех желающих присоединиться к тестированию, чтобы во время официального запуска система работала бесперебойно:

«Запускаем бета-тестирование будущих отсрочек в Резерв+. Присоединяйтесь, чтобы в момент запуска сервис работал слаженно».

Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке — здесь. Участники тестирования станут первыми, кто получит доступ к обновленному функционалу сервиса.

Ранее Екатерина Черногоренко анонсировала, что в конце июля — начале августа в «Резерв+» планируют запустить отсрочки для отдельных категорий граждан. Среди них:

  1. Научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования — если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
  2. Граждане, имеющие супруга или супругу с инвалидностью 1 или 2 группы, — при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ДРАЦС.

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военнослужащие Минобороны отсрочка Резерв+

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