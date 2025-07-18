Минобороны запускает бета-тестирование новых отсрочек в Резерв+

В Министерстве обороны объявили о старте бета-тестирования новых отсрочек в цифровом сервисе «Резерв+». Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Она призвала всех желающих присоединиться к тестированию, чтобы во время официального запуска система работала бесперебойно:
«Запускаем бета-тестирование будущих отсрочек в Резерв+. Присоединяйтесь, чтобы в момент запуска сервис работал слаженно».
Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке — здесь. Участники тестирования станут первыми, кто получит доступ к обновленному функционалу сервиса.
Ранее Екатерина Черногоренко анонсировала, что в конце июля — начале августа в «Резерв+» планируют запустить отсрочки для отдельных категорий граждан. Среди них:
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