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Міноборони запускає бета-тестування нових відстрочок у Резерв+

19:32, 18 липня 2025
Учасники тестування стануть першими, хто отримає доступ до оновленої функціональності сервісу.
Міноборони запускає бета-тестування нових відстрочок у Резерв+
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У Міністерстві оборони оголосили про старт бета-тестування нових відстрочок у цифровому сервісі «Резерв+». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона закликала охочих долучитись до тестування, щоб під час офіційного запуску система працювала безперебійно:

«Запускаємо бета-тестування майбутніх відстрочок у Резерв+. Долучайтесь, щоб у момент запуску сервіс працював злагоджено».

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням – тут. Учасники тестування стануть першими, хто отримає доступ до оновленої функціональності сервісу.

Раніше Катерина Черногоренко анонсувала, що наприкінці липня — на початку серпня у Резерв+ планують запустити відстрочки для деяких категорій громадян. Серед них:

  1. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
  2. Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

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