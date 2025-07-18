Міноборони запускає бета-тестування нових відстрочок у Резерв+

Учасники тестування стануть першими, хто отримає доступ до оновленої функціональності сервісу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві оборони оголосили про старт бета-тестування нових відстрочок у цифровому сервісі «Резерв+». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона закликала охочих долучитись до тестування, щоб під час офіційного запуску система працювала безперебійно:

«Запускаємо бета-тестування майбутніх відстрочок у Резерв+. Долучайтесь, щоб у момент запуску сервіс працював злагоджено».

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням – тут. Учасники тестування стануть першими, хто отримає доступ до оновленої функціональності сервісу.

Раніше Катерина Черногоренко анонсувала, що наприкінці липня — на початку серпня у Резерв+ планують запустити відстрочки для деяких категорій громадян. Серед них:

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.