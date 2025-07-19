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Сім’ї загиблих у полоні військових отримуватимуть по 15 млн грн — Верховна Рада ухвалила закон

08:49, 19 липня 2025
Документ також розширює терміни подання документів для поранених та змінює підхід до розрахунку допомоги у разі зміни групи інвалідності.
Сім’ї загиблих у полоні військових отримуватимуть по 15 млн грн — Верховна Рада ухвалила закон
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13168 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо окремих питань виплати одноразової грошової допомоги.

Зміни до закону передбачають виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн членам сімей військових, загиблих у полоні під час дії воєнного стану.

Як вказують у Міноборони, закон гарантує виплату незалежно від причин смерті в полоні, за винятком випадків, коли військовослужбовець добровільно здався в полон.

Ухвалений закон також збільшив з трьох місяців до одного року термін, протягом якого можуть бути здійснені виплати ОГД в разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин.

Зміни обумовлені складнощами з оформленням документів через тривале лікування, реабілітацію та перебування в зоні бойових дій.

Також новий закон змінив порядок розрахунку одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності: тепер розмір виплати визначатимуть, виходячи з прожиткового мінімуму на 1 січня року, в якому встановлено нову групу. Раніше застосовувався прожитковий мінімум на дату первинного встановлення інвалідності.

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Верховна Рада України закон військові Міноборони грошова допомога

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