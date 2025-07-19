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Семьи погибших в плену военнослужащих будут получать по 15 млн грн — Верховная Рада приняла закон

08:49, 19 июля 2025
Документ также расширяет сроки подачи документов для раненых и изменяет подход к расчету помощи в случае смены группы инвалидности.
Семьи погибших в плену военнослужащих будут получать по 15 млн грн — Верховная Рада приняла закон
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13168 о внесении изменений в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» по отдельным вопросам выплаты единовременной денежной помощи.

Изменения в закон предусматривают выплату единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн членам семей военных, погибших в плену в период действия военного положения.

Как указывают в Минобороны, закон гарантирует выплату независимо от причин смерти в плену, за исключением случаев, когда военнослужащий добровольно сдался в плен.

Принятый закон также увеличил с трех месяцев до одного года срок, в течение которого может быть осуществлена выплата ЕДП в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время исполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности, а также лицу, уволенному с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин.

Изменения обусловлены трудностями с оформлением документов из-за длительного лечения, реабилитации и нахождения подразделения в зоне боевых действий.

Кроме того, новый закон изменил порядок расчета единовременной денежной помощи в случае изменения группы инвалидности: теперь размер выплаты будет определяться, исходя из прожиточного минимума на 1 января года, в котором установлена новая группа. Ранее применялся прожиточный минимум на дату первичного установления инвалидности.

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Верховная Рада Украины закон военные Минобороны денежная помощь

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