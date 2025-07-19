В Одесской области прекратили деятельность мошеннических колл-центров

Во время обысков прокуроры изъяли более 850 единиц компьютерной техники, около 180 мобильных телефонов, десятки жестких дисков и наличные средства.

Фото: od.gp.gov.ua

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Правоохранители разоблачили сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Одессе и Черноморске. В результате скоординированной спецоперации одновременно проведено 20 обысков, в ходе которых изъяты доказательства масштабного обмана граждан.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, группа лиц организовала деятельность колл-центров с целью завладения денежными средствами граждан. Мошенники звонили потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банков, государственных органов, служб безопасности финансовых учреждений, а также преподавателями онлайн-курсов.

«Используя специально подготовленные сценарии разговоров и методички, злоумышленники вводили людей в заблуждение, якобы для защиты от несанкционированных транзакций, регистрации или оплаты услуг.

Таким образом преступники получали доступ к персональным данным и онлайн-кабинетам граждан, после чего переводили их средства на другие счета, зачастую с использованием анонимных криптовалютных платформ в целях сокрытия», — заявили в ведомстве.

Деятельность маскировалась под легальный бизнес с должным оформлением аренды офисных помещений, что позволяло не вызывать подозрений и скрывать истинную суть работы.

Во время обысков прокуроры изъяли более 850 единиц компьютерной техники, почти 180 мобильных телефонов, десятки жестких дисков, значительные суммы наличных денег, огнестрельное оружие, инструкции для операторов, а также другие доказательства, подтверждающие организованную преступную деятельность.

Операция проводилась в рамках расследования уголовных производств по фактам мошеннического завладения средствами граждан.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Продолжается идентификация потерпевших, а также установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.

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