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Командира Нежинской воинской части Николая Кушнира подозревают в попытке продажи трофейных танков

18:12, 18 июля 2025
Сам полковник заявляет, что технику планировал передать ГУР, а не продавать.
Командира Нежинской воинской части Николая Кушнира подозревают в попытке продажи трофейных танков
Источник фото: Общественное
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Судья Деснянского районного суда Чернигова Николай Кузюра 17 июля избрал меру пресечения командиру Нежинской воинской части полковнику Николаю Кушниру — два месяца содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает Общественное.

Полковника задержали 16 июля. По данным следствия, Кушнир пытался незаконно продать два трофейных российских танка и бронированный автомобиль, которые хранились на территории части. Как сообщил прокурор Владислав Конончук, в мае военнослужащие вывезли технику за пределы города на тягачах. В назначенном месте ее уже ждали покупатели, однако, узнав о подготовке спецоперации правоохранителей, они не забрали технику.

Прокурор настаивал на аресте, аргументируя это риском давления на свидетелей и уничтожения доказательств.

В то же время защита просила избрать более мягкую меру пресечения — личное обязательство. Поручиться за подозреваемого выразили готовность секретарь Нежинского горсовета Юрий Хоменко, депутат Черниговского облсовета Наталья Копица и двое военнослужащих, которые присутствовали на заседании.

Сам Николай Кушнир заявил, что не собирался продавать технику, а хотел передать ее подразделению Главного управления разведки, которому, по его словам, она была необходима:

«Он (представитель ГУР, — ред.) попросил не только завести технику, но и обкатать. Но когда тягачи, организованные представителями, которые должны были забрать военную технику, увидели, что ситуацию контролируют сотрудники СБУ, они развернулись и уехали. Я никаких денег за это не получал».

Его адвокат сообщил, что сторона защиты будет обжаловать меру пресечения.

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