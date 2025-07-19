В Винницкой области адвокат организовал схему завладения землей по поддельным дубликатам завещаний

В течение 2022–2024 годов право собственности на 19 не востребованных земельных паев умерших незаконно получили 11 человек, в том числе делопроизводитель сельсовета.

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В Винницкой области разоблачена организованная группа, в которую входили адвокат и два должностные лица сельского совета Хмельницкого района. Они создали схему незаконного завладения землями сельхозназначения на территории области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что по указаниям адвоката староста и делопроизводитель одного из старостинских округов сельсовета вносили недостоверные сведения в официальную документацию — журналы регистрации нотариальных действий по выдаче завещаний от имени умерших, справки о месте регистрации на день смерти, наследственный реестр, а также подделывали дубликаты завещаний.

В течение 2022–2024 годов право собственности на 19 невостребованных земельных паев умерших незаконно получили 11 человек, в том числе делопроизводитель сельсовета. Общая площадь сельхозугодий составляет почти 50 гектаров оценочной стоимостью более 4 млн гривен.

«Адвокат задержан в порядке ст. 615 УПК Украины, и по ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога», — сообщили в ОГП.

Действия участников организованной группы квалифицированы по статьям 190, 209, 358, 362, 364, 366 Уголовного кодекса Украины.

Остальные незаконные владельцы были выявлены ранее. Досудебное расследование по ним завершено, обвинительные акты переданы в суд. В отношении двух лиц уже вынесены обвинительные приговоры.

В рамках следствия на все земельные участки наложен арест.

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