На Вінниччині адвокат організував схему заволодіння землею за підробленими дублікатами заповітів

Упродовж 2022–2024 років право власності на 19 невитребуваних земельних паїв померлих незаконно набули 11 людей, в тому числі діловод сільської ради.

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На Вінниччині викрили організовану групу, в яку входив адвокат та дві посадові особи сільської ради Хмільницького району, які створили схему незаконного заволодіння землями сільгосппризначення на території області. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що за вказівками адвоката староста і діловод одного зі старостинських округів сільради вносили недостовірні відомості в офіційну документацію. А саме — журнали реєстрації нотаріальних дій про видачу заповітів від імені померлих, довідки про місце реєстрації на день смерті, спадкового реєстру, а також підробляли дублікати заповітів.

Упродовж 2022–2024 років право власності на 19 невитребуваних земельних паїв померлих незаконно набули 11 людей, в тому числі діловод сільської ради. Загальна площа сільгоспугідь становить майже 50 га оціночною вартістю понад 4 млн гривень.

«Адвоката затримано в порядку ст. 615 КПК України та за клопотанням прокуратури обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Дії учасників організованої групи кваліфіковано за статтями 190, 209, 358, 362, 364, 366 КК України», - додали у ОГП.

Інших протиправних власників викрито раніше. Досудове розслідування щодо них завершено, обвинувальні акти передано до суду. Стосовно двох вже ухвалено обвинувальні вироки.

В рамках слідства на всі земельні ділянки накладено арешт.

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