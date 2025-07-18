Командира Ніжинської військової частини Миколу Кушніра підозрюють у спробі продажу трофейних танків

Сам полковник заявляє, що техніку планував передати ГУР, а не продавати.

Джерело фото: Суспільне

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Суддя Деснянського районного суду Чернігова Микола Кузюра 17 липня обрав запобіжний захід командиру Ніжинської військової частини полковнику Миколі Кушніру — два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє Суспільне.

Полковника затримали 16 липня. За даними слідства, Кушнір намагався незаконно продати два трофейні російські танки та броньований автомобіль, які зберігались на території частини. Як розповів прокурор Владислав Конончук, у травні військовослужбовці вивезли техніку за межі міста на тягачах. У визначеному місці на неї вже чекали покупці, однак, дізнавшись про підготовку спецоперації правоохоронців, вони не забрали техніку.

Прокурор наполягав на арешті, аргументуючи це ризиком тиску на свідків та знищення доказів.

Натомість захист просив обрати м’якший запобіжний захід — особисте зобов’язання. Поручитися за підозрюваного зголосилися секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко, депутатка Чернігівської облради Наталія Копиця та двоє військових, які були присутні на засіданні.

Сам Микола Кушнір заявив, що не мав наміру продавати техніку, а лише хотів передати її підрозділу Головного управління розвідки, який, за його словами, потребував цієї техніки:

«Він (представник ГУР ,— ред.) попросив техніку не тільки завести, але й обкатати. Але коли тягачі, які організовували представники, котрі мали забрати військову техніку, побачили, що ситуацію контролюють представники СБУ, то вони розвернулись і поїхали. Я ніяких грошей за це не отримував».

Його адвокат повідомив, що сторона захисту оскаржуватиме запобіжний захід.

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