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На Одещині припинили діяльність шахрайських колл-центрів

07:54, 19 липня 2025
У ході обшуків прокурори вилучили понад 850 одиниць комп’ютерної техніки, майже 180 мобільних телефонів, десятки жорстких дисків та готівкові кошти.
На Одещині припинили діяльність шахрайських колл-центрів
Фото: od.gp.gov.ua
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Правоохоронці викрили мережу шахрайських «колл-центрів», які діяли в Одесі та Чорноморську. Внаслідок скоординованої спецоперації одночасно проведено 20 обшуків, під час яких вилучено докази масштабного ошукування громадян.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, група осіб організувала діяльність колл-центрів із метою заволодіння коштами громадян. Шахраї телефонували потенційним жертвам, представляючись працівниками банків, державних органів, служб безпеки фінансових структур, а також викладачами онлайн-курсів.

«Використовуючи спеціально підготовлені сценарії розмов і методички, зловмисники вводили людей в оману, нібито для захисту від несанкціонованих транзакцій, реєстрації або оплати послуг.

У такий спосіб злочинці отримували доступ до персональних даних та онлайн-кабінетів громадян, після чого переводили їх кошти на інші рахунки, часто з використанням анонімних криптовалютних платформ для конспірації», - заявили у відомстві.

Діяльність маскувалася під легальний бізнес із належно оформленою орендою офісних приміщень, що давало змогу не викликати підозр та приховувати справжню суть роботи.

У ході обшуків прокурори вилучили понад 850 одиниць комп’ютерної техніки, майже 180 мобільних телефонів, десятки жорстких дисків, значні суми готівкових коштів, вогнепальну зброю, інструкції для операторів, а також інші докази, що підтверджують організовану злочинну діяльність.

Операція проводилась в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактами шахрайського заволодіння коштами громадян.

Наразі слідчі дії тривають. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.

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прокуратура Одеса

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