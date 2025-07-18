Судебная система Калифорнии примет решение по вопросу использования ИИ в судах

В американском штате Калифорния могут принять политику использования ИИ в судах.

Фото: reuters.com

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Государственные суды Калифорнии примет решение по политике использования искусственного интеллекта, пишет Reuters.

Судебный совет Калифорнии — орган, формирующий политику для судебной системы штата — рассмотрит предложение по ИИ. В случае принятия Калифорния станет крупнейшей судебной системой штата с действующим правилом или политикой в отношении ИИ.

Судебная система Калифорнии, включающая 65 отдельных судов и около 1800 судей, последует за Иллинойсом, Делавэром, Аризоной и другими штатами, которые уже приняли политику в отношении ИИ. Калифорния имеет крупнейшую в США судебную систему штата — пять миллионов дел. Нью-Йорк, Джорджия и Коннектикут — среди штатов, которые в настоящее время рассматривают использование генеративного ИИ в своих судах.

Предложение Калифорнии, разработанное рабочей группой по искусственному интеллекту, потребует от всех судов Калифорнии, разрешающих использование генеративного ИИ в работе, либо принять типовую политику, опубликованную группой в феврале, либо адаптировать ее под свои цели до сентября.

Согласно отчету рабочей группы, такие политики должны учитывать «риски, связанные с конфиденциальностью, приватностью, предвзятостью, безопасностью и защитой, которые создают системы генеративного ИИ». Также она должны охватывать «надзор, подотчетность, прозрачность и соблюдение норм при использовании этих систем». Например, политики судов должны запрещать ввод конфиденциальной информации в общедоступные генеративные ИИ-системы, запрещать незаконную дискриминацию через ИИ-программы и требовать от сотрудников судов и судей «предпринимать разумные шаги для проверки точности материалов».

Сотрудники и судьи также будут обязаны раскрывать факт использования ИИ, если финальная версия любого письменного, визуального или аудиоматериала, предоставляемого общественности, была создана полностью с помощью ИИ.

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