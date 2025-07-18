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Суд в Британии: мужчина намеренно изолировал жену от ее адвоката, чтобы повлиять на развод

21:29, 18 июля 2025
Женщина получила более 230 миллионов фунтов компенсации после того, как суд признал давление и попытку манипуляций со стороны мужчины во время распределения имущества.
Суд в Британии: мужчина намеренно изолировал жену от ее адвоката, чтобы повлиять на развод
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В Великобритании суд постановил, что мужчина намеренно пытался изолировать свою теперь уже бывшую супругу от ее адвоката, чтобы получить преимущество в финансовом урегулировании при разводе. Речь идет об одной из крупнейших сумм алиментов в истории английского права — более 230 миллионов фунтов стерлингов (около 44% совместно нажитого имущества). Об этом говорится в решении по делу PN против SA, которое вынес судья Джастис Кобб, передает Law Gazette.

«Тактика запугивания» и давление на адвоката

Супруги прожили вместе более 20 лет и развелись в апреле этого года. По оценкам суда, совместное состояние пары после развода сократилось с более чем 1,5 миллиарда до примерно 460–540 миллионов фунтов. Только юридические расходы составили 5,5 миллиона фунтов.

Судья отметил, что в 2022–2023 годах мужчина — предприниматель, обозначенный в материалах как SA — прибегал к ряду «тактик запугивания», которые оказали «существенное влияние на уверенность жены в себе и ее способность свободно принимать решения». В частности, он пытался отстранить от переговоров адвокатов обеих сторон до тех пор, пока не был уверен, что достиг согласия.

Особенно целенаправленно, по словам судьи, мужчина пытался изолировать жену от ее доверенного юриста Клэр Гордон.

«Я убежден, что мужчина намеренно стремился отдалить жену от ее адвоката и подорвать доверие между ними ради собственной выгоды», — говорится в решении.

Суд считает, что SA прекрасно понимал: если супруга проконсультируется с Гордон по поводу соглашения 2023 года, она посоветует не подписывать документ. Тем не менее мужчина пытался выставить адвоката в негативном свете, чем лишь усилил у женщины чувство уязвимости в решающий момент.

«Не было никаких разумных оснований для его агрессивного поведения в отношении юристки, — отметил судья. — Напротив, он понимал, что она будет добросовестно и профессионально защищать интересы клиентки, а значит — помешает осуществлению его планов».

Суд: женщина была поставлена в очевидно невыгодное положение

В итоге суд присудил супруге компенсацию в размере более 230 миллионов фунтов, придя к выводу, что она оказалась в ситуации, где не имела возможности реализовать свое право на свободный выбор в переговорах по разделу имущества.

«Если бы стороны получили надлежащие рекомендации от независимых юристов при заключении соглашения в 2023 году, суд вряд ли стал бы вмешиваться», — указано в решении.

Адвокат Клэр Гордон после вынесения решения заявила, что оно является знаковым, поскольку признает, как длительное психологическое давление способно лишить человека воли и уверенности. Она также подчеркнула важную эмоциональную поддержку, которую семейные адвокаты часто оказывают своим клиентам наряду с юридической помощью.

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