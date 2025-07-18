Суд у Британії: чоловік навмисно ізолював дружину від її адвоката, аби вплинути на розлучення

Жінка отримала понад 230 мільйонів фунтів компенсації після того, як суд визнав тиск і спробу маніпуляцій з боку чоловіка під час розподілу майна.

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У Великій Британії суд ухвалив, що чоловік навмисно намагався ізолювати свою тепер уже колишню дружину від її адвокатки, аби отримати перевагу у фінансовому врегулюванні при розлученні. Йдеться про одну з найбільших сум аліментів в історії англійського права — понад 230 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 44% спільно нажитого майна). Про це йдеться у рішенні суду у справі PN проти SA, яке виніс суддя Джастіс Кобб, передає Law Gazette.

«Тактика залякування» і тиск на адвоката

Подружжя прожило разом понад 20 років і розлучилося у квітні цього року. За оцінками суду, спільні статки пари після розлучення зменшилися з понад 1,5 млрд до приблизно 460–540 млн фунтів. Лише юридичні витрати становили 5,5 млн фунтів.

Суддя зазначив, що у 2022–2023 роках чоловік —підприємець, зазначений у матеріалах як SA — вдався до серії «тактик залякування», які мали «значний вплив на впевненість дружини у собі та її здатність вільно приймати рішення». Зокрема, він намагався відсторонити від переговорів адвокатів обох сторін доти, доки не був упевнений, що досяг згоди.

Особливо цілеспрямовано, за словами судді, чоловік намагався ізолювати дружину від її довіреної юристки Клер Гордон.

«Я переконаний, що чоловік цілеспрямовано прагнув віддалити дружину від її адвокатки та зруйнувати довіру між ними заради власної вигоди», — йдеться в рішенні.

Суд вважає, що SA добре розумів: якщо дружина проконсультується з Гордон щодо угоди 2023 року, вона порадить їй не підписувати документ. Проте чоловік намагався представити адвоката в негативному світлі, чим лише посилив у жінки відчуття вразливості у вирішальний момент.

«Не було жодних обґрунтованих підстав для його агресивного ставлення до юристки», — зазначив суддя. — «Навпаки, він усвідомлював, що вона сумлінно й професійно захищатиме інтереси клієнтки, а отже — стане на заваді його планам».

Суд: жінка була поставлена в очевидно невигідне становище

У підсумку суд присудив дружині компенсацію у понад 230 млн фунтів, дійшовши висновку, що вона опинилася в ситуації, де не мала можливості реалізувати своє право на вільний вибір у переговорах щодо поділу майна.

«Якби сторони отримували належні поради від незалежних юристів під час укладення угоди у 2023 році, суд навряд чи став би втручатися», — зазначено в рішенні.

Адвокат Клер Гордон після рішення заявила, що воно є знаковим, оскільки визнає, як тривалий психологічний тиск здатен позбавити людину волі та впевненості. Вона також підкреслила важливу емоційну підтримку, яку сімейні адвокати нерідко надають своїм клієнтам поряд із юридичною допомогою.