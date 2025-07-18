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МОН отменило скандальный приказ о дистанционке и школах – что изменяется

19:45, 18 июля 2025
Министерство образования пересмотрело спорные нормы относительно минимального количества учеников в дистанционных классах.
МОН отменило скандальный приказ о дистанционке и школах – что изменяется
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Министерство образования и науки отменило приказ №1112 и исключило часть норм из приказа №1115, которые ранее были внесены приказом №1276. Изменения касаются требований к дистанционному обучению, в частности — минимальной наполняемости классов и особенностей обучения детей, являющихся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Такое решение принято в ответ на обращения народных депутатов и прифронтовых громад.

В МОН отметили, что при этом сохраняется ряд положений из указанных приказов, которые важны для громад и безопасности детей. Они будут официально закреплены в отдельном нормативном документе после консультаций с профильным комитетом Верховной Рады и депутатами, а также утверждены согласно установленным процедурам.

Что изменяется:

  • Теперь требования к количеству учеников в дистанционных классах приравниваются к очной и смешанной формам обучения. Согласно Закону «О полном общем среднем образовании», класс можно открыть при наличии минимум пяти учеников.
  • Школы могут открывать дистанционные классы, даже если у них нет полной линейки параллелей.
  • Дети из числа ВПЛ могут продолжать дистанционное обучение в своих школах, независимо от того, где они сейчас находятся.

При этом в МОН подчеркнули: принятое решение не повлияет на работу уже созданных дистанционных школ — их деятельность не будет приостановлена.

Что остается в силе:

  • Очная и смешанная формы обучения возможны только при наличии укрытия в учебном заведении либо на расстоянии не более 500 метров от него.
  • Образовательные учреждения, работающие с детьми на временно оккупированных территориях (ВОТ), сохранят возможность функционировать, даже если не могут открыть ни одного класса. Учителя таких школ работают по системе педагогического патронажа. Каждый ученик получает индивидуальный подход с учетом безопасности, а учитель — оплату за обучение конкретного ребенка.
  • Украинские дети за границей могут обучаться как по полной дистанционной программе, так и по сокращенной — с изучением украиноведческих компонентов.
  • Для детей на ВОТ остается выбор: дистанционный класс или педагогический патронаж — в зависимости от уровня безопасности.

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дети МОН Украины ВПЛ школа

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