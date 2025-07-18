МОН скасувало скандальний наказ про дистанційку та школи – що змінюється

Міністерство освіти переглянуло спірні норми щодо мінімальної кількості учнів у дистанційних класах.

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Міністерство освіти і науки скасувало наказ №1112 та вилучило частину норм з наказу №1115, які були раніше внесені наказом №1276. Зміни стосуються вимог до дистанційного навчання, зокрема — мінімальної наповнюваності класів та особливостей навчання дітей, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Таке рішення ухвалено у відповідь на запити народних депутатів і прифронтових громад.

У МОН зазначили, що водночас зберігають низку положень із цих наказів, що важливі для громад та безпеки дітей. Їх буде офіційно закріплено в окремому нормативному документі після консультацій із профільним комітетом ВРУ та депутатами, а також затверджено згідно з офіційними процедурами.

Що змінюється:

Відтепер вимоги до кількості учнів у дистанційних класах прирівнюються до очної та змішаної форм навчання. Згідно із Законом «Про повну загальну середню освіту», клас можна відкрити, якщо в ньому є щонайменше п’ять учнів.

Школи можуть відкривати дистанційні класи, навіть якщо не мають повної лінійки паралелей.

Діти з числа ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах, незалежно від того, де вони нині проживають.

При цьому у МОН підкреслили: рішення не впливають на роботу вже створених дистанційних шкіл, їх діяльність не буде призупинено.

Що залишається чинним:

Очне та змішане навчання можливе лише за наявності укриття в закладі освіти або на відстані до 500 метрів від нього.

Освітні заклади, що працюють із дітьми на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), збережуть можливість функціонувати, навіть якщо не можуть відкрити жодного класу. Вчителі працюють з учнями за системою педагогічного патронажу. Кожен учень отримує індивідуальний підхід з урахуванням безпеки. А вчитель — оплату за навчання конкретної дитини.

Українські діти за кордоном можуть навчатися як за повною дистанційною програмою, так і за скороченою — українознавчими компонентами.

Для дітей на ТОТ залишається вибір: дистанційний клас або педагогічний патронаж — залежно від рівня безпеки.

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