МОН скасувало скандальний наказ про дистанційку та школи – що змінюється

19:45, 18 липня 2025
Міністерство освіти переглянуло спірні норми щодо мінімальної кількості учнів у дистанційних класах.
Міністерство освіти і науки скасувало наказ №1112 та вилучило частину норм з наказу №1115, які були раніше внесені наказом №1276. Зміни стосуються вимог до дистанційного навчання, зокрема — мінімальної наповнюваності класів та особливостей навчання дітей, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Таке рішення ухвалено у відповідь на запити народних депутатів і прифронтових громад.
У МОН зазначили, що водночас зберігають низку положень із цих наказів, що важливі для громад та безпеки дітей. Їх буде офіційно закріплено в окремому нормативному документі після консультацій із профільним комітетом ВРУ та депутатами, а також затверджено згідно з офіційними процедурами.
Що змінюється:
- Відтепер вимоги до кількості учнів у дистанційних класах прирівнюються до очної та змішаної форм навчання. Згідно із Законом «Про повну загальну середню освіту», клас можна відкрити, якщо в ньому є щонайменше п’ять учнів.
- Школи можуть відкривати дистанційні класи, навіть якщо не мають повної лінійки паралелей.
- Діти з числа ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах, незалежно від того, де вони нині проживають.
При цьому у МОН підкреслили: рішення не впливають на роботу вже створених дистанційних шкіл, їх діяльність не буде призупинено.
Що залишається чинним:
- Очне та змішане навчання можливе лише за наявності укриття в закладі освіти або на відстані до 500 метрів від нього.
- Освітні заклади, що працюють із дітьми на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), збережуть можливість функціонувати, навіть якщо не можуть відкрити жодного класу. Вчителі працюють з учнями за системою педагогічного патронажу. Кожен учень отримує індивідуальний підхід з урахуванням безпеки. А вчитель — оплату за навчання конкретної дитини.
- Українські діти за кордоном можуть навчатися як за повною дистанційною програмою, так і за скороченою — українознавчими компонентами.
- Для дітей на ТОТ залишається вибір: дистанційний клас або педагогічний патронаж — залежно від рівня безпеки.
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