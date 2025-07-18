Свириденко подтвердила договоренность Зеленского и Трампа о производстве дронов для США

Премьер Юлия Свириденко заявила, что Украина и США достигли политической договоренности об инвестициях в производство беспилотников в Украине для поставок в Соединенные Штаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что Президент Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций в производство украинских дронов, которые будут поставляться Соединенным Штатам.

Об этом она заявила во время встречи с журналистами, указав:

«Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства в Украине».

По ее словам, сейчас новый министр обороны Денис Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной, а далее — уже техническая работа.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о «масштабном» соглашении: США будут закупать украинские боевые дроны, а Украина в ответ приобретет американское вооружение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.