Свириденко підтвердила домовленість Зеленського і Трампа щодо виробництва дронів для США

Премʼєрка Юлія Свириденко заявила, що Україна і США досягли політичної домовленості щодо інвестицій у виробництво безпілотників в Україні для поставок у Сполучені Штати.

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Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що Президент Володимир Зеленський і його колега зі США Дональд Трамп досягли політичної домовленості щодо інвестицій у виробництво українських дронів, які постачатимуться Сполученим Штатам.

Про це вона заявила під час зустрічі з журналістами, вказавши: «Є політична домовленість. Йдеться про інвестиції в розширення виробництва в Україні».

За її словами, зараз новий міністр оборони Денис Шмигаль буде розробляти цю пропозицію з американською стороною, а надалі вже — технічна робота

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Київ і Вашингтон ведуть переговори щодо «масштабної» угоди: США закуповуватимуть українські бойові дрони, натомість Україна придбає американське озброєння.

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