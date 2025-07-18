Правительство решило усилить комиссии по проверке соблюдения бизнесом воинского учета налоговиками и представителями Гоструда

В состав комиссий по проверке воинского учета на предприятиях включат налоговиков и представителей Гоструда.

фото иллюстративное, Генштаб ВСУ, 2018 год

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Кабмин решил усилить комиссии, занимающиеся проверкой соблюдения предприятиями правил воинского учета работников. Туда войдут представители местных органов Государственной налоговой службы и Гоструда.

Так, в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. №1487, добавили норму о том, что в состав комиссий по проверке состояния воинского учета в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных на территории административно-территориальной единицы, помимо представителей ТЦК, мобилизационных подразделений госадминистраций и исполнительных органов городских советов, органов полиции, также включаются представители:

межрегиональных территориальных органов Гоструда (в пределах полномочий);

территориальных органов ГНС.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что председателями комиссий по проверке состояния воинского учета в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных на территории административно-территориальной единицы, назначаются:

комиссии областного уровня — заместитель председателя, руководитель структурного подразделения областной, Киевской городской госадминистрации;

комиссии районного (городского) уровня — заместитель председателя, руководитель структурного подразделения райгосадминистрации, районных в г. Киеве и Севастополе госадминистраций, заместитель городского головы.

Таким образом, добавляется норма о возможности назначения председателем комиссии руководителя структурного подразделения госадминистрации.

Количество таких комиссий определяется с учетом необходимости обеспечения проведения проверок состояния воинского учета на предприятиях, в учреждениях и организациях, подлежащих проверке в соответствии с требованиями этого Порядка.

Также уточнено, что районные (городские) ТЦК исключают из воинского учета на основании соответствующих подтверждающих документов лиц, которые признаны непригодными к воинской службе, достигли предельного возраста пребывания в запасе, прекратили гражданство Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», мужчинам, которые своевременно уточнили данные, пришли сообщения о штрафах от ТЦК в Резерв+. Это произошло как раз накануне истечения годичного срока для привлечения к ответственности за неуточнение персональных данных. В Минобороны объяснили, что если данные действительно уточнены вовремя, не нужно подавать заявление и уплачивать штраф.

Автор: Наталя Мамченко

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