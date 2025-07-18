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К работе Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы предлагается привлекать экспертов и представителей общественности

08:50, 18 июля 2025
Инициаторы законопроекта предлагают «закрепить политическую непредвзятость, политическую нейтральность и повысить профессионализм Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы».
К работе Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы предлагается привлекать экспертов и представителей общественности
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Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко вместе с народным депутатом Виталием Безгиным зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 13478-1, которым предлагается внести ряд изменений в закон о госслужбе. Этот законопроект является альтернативным правительственному, подготовленному во исполнение Ukraine Facility Plan.

Среди прочего, инициаторы предлагают «закрепить политическую непредвзятость, политическую нейтральность и повысить профессионализм Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы».

Так, в статье 14 Закона «О государственной службе», которая регулирует процедуру формирования состава и работы Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, предлагают установить, что Комиссия может привлекать к проведению конкурса (отдельных его этапов), а именно для оценки соответствующих требований к профессиональной компетентности кандидатов:

  • профильных экспертов в соответствующей области (не более двух);
  • представителя государственного органа, в котором проводится конкурс на должность категории «А» (в частности, государственного служащего категории «А» и «Б» (руководителя самостоятельного структурного подразделения));
  • представителя от общественных объединений в соответствующей сфере.

Оценки, выставленные этими привлеченными лицами, учитываются при оценке соответствующих требований к профессиональной компетентности кандидатов.

Сам порядок формирования Комиссии фактически не меняется, туда будут входить:

  • лицо по представлению Верховной Рады, определенное комитетом по вопросам организации государственной власти;
  • лицо по представлению Президента;
  • лицо по представлению Кабмина;
  • руководитель Нацагентства по вопросам государственной службы (по должности), или по его поручению заместитель руководителя;
  • специалист по вопросам управления персоналом, определенный Кабмином;
  • специалист в сфере публичного управления и администрирования, избранный в соответствии с порядком, утвержденным Кабмином;
  • представитель от общественных объединений, избранных в соответствии с порядком, утвержденным Кабмином.

В состав Комиссии не может входить лицо, занимающее политическую должность.

Членом Комиссии может быть гражданин Украины с высшим образованием и опытом работы в сфере управления персоналом и/или государственного управления, и/или публичного администрирования не менее 5 лет, безупречной деловой репутацией, высокими профессиональными и моральными качествами, общественным авторитетом и способный представлять интересы общества и обеспечивать политически непредвзятую и профессиональную работу Комиссии.

Также авторы законопроекта записали, что член Комиссии должен быть объективным в процессе принятия решений, несмотря на любые внешние влияния, стимулы, угрозы, вмешательства или публичную критику, избегать любого незаконного влияния на его деятельность, а также взаимоотношений, которые могут повлиять на его беспристрастность.

Члены Комиссии и привлеченные к работе Комиссии лица должны действовать независимо, профессионально и ответственно в процессе оценки профессиональной компетентности кандидата. Члены Комиссии обязаны не разглашать информацию с ограниченным доступом, ставшую им известной в связи с выполнением возложенных на них функций.

Не может быть членом Комиссии лицо, которое:

  1. по решению суда признано недееспособным или гражданская дееспособность которого ограничена;
  2. имеет судимость за совершение уголовного правонарушения, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке, или на которое в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией;
  3. в соответствии с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, лишено права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности.

Также добавляется, что Комиссия во время проведения конкурса оценивает требования к профессиональной компетентности кандидатов, связанные со стратегическим видением, пониманием политики в соответствующей сфере, управлением изменениями и инновациями, а также с профессиональными знаниями. Оценка других требований к профессиональной компетентности кандидатов осуществляется учреждением, относящимся к сфере управления НАГС.

Напомним, что сам законопроект предусматривает возобновление конкурсов на должности госслужбы с 1 июня 2026 года.

Автор: Наталя Мамченко

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