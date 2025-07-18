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МВФ может не привязывать к конкретным реформам согласование программ финансирования — глава бюджетного комитета Рады

15:08, 18 июля 2025
Поиск финансирования не должен быть только проблемой украинского правительства и Еврокомиссии – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа считает, что программа с МВФ в дальнейшем может работать без структурных маяков, как МВФ это делает для определенных стран.
МВФ может не привязывать к конкретным реформам согласование программ финансирования — глава бюджетного комитета Рады
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Программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) можно углубить так, чтобы она работала без структурных маяков, то есть без привязки к конкретным «реформам», таким как судебная или другая, изменениям в законы, кодексы, организацию конкурсов с международными экспертами, усиление сбора налогов и т.д. Это следует из заявления главы бюджетного комитета парламента Роксоланы Пидласы. За выполнение таких «маяков» Украина получает дальнейшие возможности работать с МВФ и, соответственно, финансирование.

Она отметила, что после принятия изменений в бюджет этого года плановый дефицит составит $42 млрд (по расчетному курсу бюджета), и оснований считать, что он уменьшится в следующем году, к сожалению, нет. Соответственно, и потребность во внешнем финансировании будет оставаться большой – около или даже более $40 млрд.

«Частично эта потребность будет покрыта так называемыми безвозвратными займами стран G7 (ERA loans), частично – помощью ЕС в рамках Ukraine Facility (надеюсь, 22 июля закроем все или большинство просроченных обязательств) и МВФ. В то же время у нас остается непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026 год – $19 млрд», – заметила она.

Роксолана Пидласа подчеркнула, что «в условиях, когда в этом году Украина направит как минимум 66% своего бюджета на нужды обороны, поиск финансирования не должен быть только проблемой украинского правительства и Еврокомиссии».

«Я вижу потенциал для углубления и расширения сотрудничества с МВФ по примеру других стран. Так, в 2025 году МВФ согласовал программу сотрудничества с Аргентиной на $20 млрд, из которых $12 млрд – initial disbursement (то есть БЕЗ структурных маяков). В то же время Украина для того, чтобы получить $6,19 млрд, прошла 8 (!) успешных пересмотров», – сказала она.

«Даже при условии прекращения активных боевых действий до конца этого года, расходы на оборону будут оставаться высокими еще не один год, но к ним будут добавляться огромные расходы на восстановление – мы все следим за Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4) Всемирного банка, который говорит о потребности в $524 млрд на восстановление в следующие 10 лет после завершения войны», – подчеркнула Роксолана Пидласа.

Напомним, что в меморандумах между Украиной и МВФ указываются конкретные «структурные маяки», которые Украина должна выполнить. Время от времени они вызывают вопросы относительно их целесообразности, например – ограничение возможностей для упрощенной системы налогообложения, новые налоги для обычных граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы, создание новых спецсудов, расширение полномочий прокуратуры и т.д.

Как известно, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил 8-й пересмотр программы финансирования для Украины. Украина получила очередной транш в размере около $500 млн.

В МВФ отметили прогресс украинской стороны в выполнении условий программы. В частности, Украина выполнила такой структурный маяк, как подача законопроекта об изменениях для введения требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ. Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о законопроекте 13232, согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях придется платить до 23% налогов с полученных средств. «Законопроект о требованиях к отчетности для операторов цифровых платформ должен быть быстро принят, чтобы вывести значительный и растущий сектор экономики из тени», – говорится в меморандуме с МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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реформа МВФ

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МВФ может не привязывать к конкретным реформам согласование программ финансирования — глава бюджетного комитета Рады

Поиск финансирования не должен быть только проблемой украинского правительства и Еврокомиссии – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа считает, что программа с МВФ в дальнейшем может работать без структурных маяков, как МВФ это делает для определенных стран.

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