Большая Палата ВС закрепила неизменяемый минимум в три процента годовых за просрочку долга

Три процента годовых за просрочку долга — гарантированный минимум, который не может быть уменьшен судом.

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Три процента годовых, предусмотренные частью 2 статьи 625 ГК Украины, являются установленным законом минимальным уровнем ответственности должника за просрочку денежного обязательства. Большая Палата Верховного Суда подтвердила, что этот размер не может быть уменьшен судом, если иное не предусмотрено договором или законом.

Такая правовая позиция изложена в постановлении БП ВС от 2 июля 2025 года по делу № 903/602/24 (производство № 12-19гс25).

Суть дела

Между коммунальным предприятием и обществом был заключен договор на выполнение работ и предоставление услуг. Из-за несвоевременной оплаты со стороны КП образовалась задолженность, которая впоследствии была взыскана судом в пользу ООО. Основной долг был полностью погашен частями до 2 апреля 2024 года. После этого истец обратился с дополнительными требованиями о взыскании инфляционных потерь и трех процентов годовых.

Суды предыдущих инстанций, учитывая длительный период начисления, полное погашение долга и сложное финансовое положение должника, уменьшили сумму процентов годовых. Кроме того, в удовлетворении части иска было отказано из-за якобы истечения срока исковой давности.

Позиция Большой Палаты ВС

При рассмотрении кассационной жалобы БП ВС указала, что во время действия карантина и военного положения законодатель временно расширил перечень обстоятельств, влияющих на течение срока исковой давности — речь идет о его продлении.

Учитывая эти законодательные изменения, суд пришел к выводу, что если срок исковой давности не истек по состоянию на 2 апреля 2020 года, то он был сначала продлен (до 30 июня 2023 года — на срок действия карантина, а затем до 29 января 2024 года — на срок действия военного положения), а с 30 января 2024 года течение срока исковой давности было приостановлено на период действия военного положения.

Таким образом, поскольку срок исковой давности в этом деле не истек на 2 апреля 2020 года, обращение в суд с исковыми требованиями о взыскании инфляционных потерь и трех процентов годовых за период с 2 апреля 2017 года по 1 апреля 2024 года является обоснованным.

БП ВС также отметила, что с учетом правовой природы процентов годовых как установленной законом платы должника за пользование денежными средствами кредитора их размер в принципе может быть уменьшен. Однако при этом суд ограничен положением ч. 2 ст. 625 ГК Украины, которая предусматривает, что должник обязан уплатить кредитору три процента годовых (если иной размер не установлен договором или законом) от просроченной суммы.

Таким образом, три процента годовых — это минимальный, установленный законом размер процентов, на который вправе рассчитывать кредитор при ненадлежащем исполнении обязательства, и он не может быть уменьшен судом.

Следовательно, исковые требования о взыскании процентов подлежат удовлетворению в полном объеме.

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