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Кабмин в изменениях в бюджет предлагает профинансировать создание новых судов – СОАС и СААС

08:30, 2 июля 2025
Новые суды еще не созданы, но в изменениях в бюджет на 2025 год уже заложены средства на них.
Кабмин в изменениях в бюджет предлагает профинансировать создание новых судов – СОАС и СААС
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Как известно, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13439 о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов.

Помимо дополнительных расходов на сектор обороны в сумме 412 млрд грн, в изменениях в бюджет речь идет о выделении средств на создание новых судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС).

На СОАС предлагается выделить из бюджета – 880,4 тысячи грн. На СААС – 880,3 тысячи грн. То есть, в общей сложности 1,76 млн грн дополнительных расходов.

Напомним, что соответствующий законопроект 13302 о создании этих новых судов еще не принят, однако уже вступил в силу закон, регулирующий организационные вопросы набора судей в СОАС и СААС, а также их юрисдикцию (законопроект 12368-1).

МВФ в обновленном Меморандуме приветствовал создание таких судов.

«Судьи этих судов будут отбираться после тщательной оценки их профессиональной компетентности и добропорядочности, при этом Экспертный совет, в состав которого входят независимые эксперты с международным опытом, будет иметь решающий голос», — указали в Международном валютном фонде.

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда, и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Для проверки добропорядочности кандидатов в СОАС и СААС предлагается создать отдельный Экспертный совет, куда войдут три представителя от иностранных партнеров.

В соответствии с решением Кабмина, иностранные члены экспертного совета по проверке добропорядочности будущих судей СОАС и СААС будут получать по 200 евро в сутки каждый для найма жилья.

Таким образом, 30 дней работы одного члена экспертного совета по проверке добропорядочности кандидатов в новый спецсуд, который постоянно не проживает в Киеве, будет стоить бюджету 285 тысяч грн, а трех таких членов – 855 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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