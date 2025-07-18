Апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании алиментов с пропавшего без вести военнослужащего

Суд подтвердил, что исчезновение на фронте не освобождает от обязанности содержать детей, но взыскание алиментов возможно только с даты обращения в суд.

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании алиментов с без вести пропавшего отца-военнослужащего.

Обстоятельства дела №686/25433/24:

Жительница Хмельницкой области обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на содержание троих детей с их отца – военнослужащего, который пропал без вести 1 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Она пояснила, что проживала с ответчиком одной семьёй без официальной регистрации брака с 2006 по 2014 годы. За это время у пары родилось трое сыновей. Факт отцовства пропавшего без вести мужчины установлен решением суда, вступившим в законную силу 11 марта 2025 года.

Городокский районный суд Хмельницкой области частично удовлетворил её иск: постановил взыскивать с отца алименты на содержание троих детей в размере части заработка (дохода), ежемесячно, начиная с дня обращения в суд, то есть с 19 сентября 2024 года.

Истицу не устроило такое решение, поскольку она просила взыскивать алименты с даты исчезновения мужчины — 1 сентября 2023 года. Поэтому подала апелляционную жалобу, настаивая на изменении даты.

Решение суда первой инстанции также обжаловала нынешняя супруга военнослужащего, участвовавшая в деле как третье лицо на стороне ответчика. Она не возражала против необходимости уплаты алиментов и их размера, однако считала, что взыскание должно начинаться с даты установления отцовства — 11 марта 2025 года.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции. Отмечено: статус отца как лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, не освобождает его от обязанности содержать несовершеннолетних детей. С момента исчезновения за ним сохраняются основные и дополнительные виды денежного обеспечения, из которых могут удерживаться алименты. Однако взыскание алиментов обоснованно начинать с даты подачи иска.

Апелляционный суд обратил внимание, что для взыскания алиментов за прошедший период истица должна была доказать, что предпринимала меры для их получения, а ответчик уклонялся от содержания детей (постановление ВС по делу № 235/101/21). Однако женщина ранее не обращалась в суд с этим вопросом, а отец не был признан уклоняющимся от уплаты алиментов.

«В то же время суд правомерно исходил из того, что алименты не могут быть присуждены с ответчика в результате исполнения постановления Хмельницкого апелляционного суда от 11 марта 2025 года об установлении факта отцовства, поскольку установление отцовства свидетельствует о биологическом родстве между отцом и детьми и не может зависеть от времени принятия судом решения», – указано в решении апелляционного суда.

Таким образом, обе апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.