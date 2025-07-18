Апеляційний суд залишив у силі рішення про стягнення аліментів із зниклого безвісти військовослужбовця

Суд підтвердив, що зникнення на фронті не звільняє від обов’язку утримувати дітей, але стягнення аліментів можливе лише з дати звернення до суду.

Фото: armyinform.com.ua

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Хмельницький апеляційний суд залишив у силі рішення про стягнення аліментів зі зниклого безвісти батька-військовослужбовця.

Обставини справи №686/25433/24:

Жителька Хмельниччини звернулася до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання трьох дітей з їхнього батька – військовослужбовця, який зник безвісти 1 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Вона пояснила, що проживала з відповідачем однією сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу з 2006 по 2014 роки. За цей час у пари народилося троє синів. Факт батьківства зниклого безвісти чоловіка встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили 11 березня 2025 року.

Городоцький районний суд Хмельницької області частково задовольнив її позов: постановив стягувати з батька аліменти на утримання трьох дітей у розмірі частини заробітку (доходу), щомісячно, починаючи з дня звернення до суду, тобто з 19 вересня 2024 року.

Позивачка з таким рішенням не погодилася, позаяк просила стягувати аліменти з дня зникнення його безвісти – 1 вересня 2023 року. Тому подала апеляційну скаргу, наполягаючи змінити дату.

Рішення місцевого суду оскаржила й нинішня дружина військовослужбовця, яка брала участь у справі як третя особа на стороні відповідача. Вона не заперечувала необхідність сплати аліментів і їх розміру, однак вважала, що стягнення має починатися з дати встановлення батьківства – 11 березня 2025 року.

За результатами апеляційного перегляду колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції. Зауважила: статус батька як особи, яка безвісно зникла за особливих обставин, не звільняє його від обов`язку утримувати неповнолітніх дітей. З дня зникнення безвісти за ним зберігаються основні та додаткові види грошового забезпечення, з яких можуть відраховуватися аліменти. Проте їх стягнення обґрунтовано здійснювати з дати подання позову.

Апеляційний суд звернув увагу, що для стягнення аліментів за минулий час позивачка мала б довести, що вживала заходів для їх одержання, а відповідач ухилявся від утримання дітей (постанова ВС у справі № 235/101/21). Однак жінка не зверталася з цим до суду раніше, а батько не був визнаний таким, що ухилявся від сплати аліментів.

«Водночас суд правомірно керувався тим, що аліменти не можуть бути присуджені з відповідача за наслідками виконання постанови Хмельницького апеляційного суду від 11 березня 2025 року про встановлення факту батьківства, оскільки встановлення факту батьківства свідчить про біологічне споріднення між батьком і дітьми та не може залежати від часу прийняття судом рішення», – зазначив апеляційний суд.

Відтак залишив без задоволення обидві апеляційні скарги, а рішення суду першої інстанції – без змін.