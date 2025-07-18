Надання переваг є неприпустимим – Міноборони не підтримало законопроект про дозвіл тимчасово бронювати чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК

Міноборони надало критичні зауваження на законопроект, за яким військовозобов’язаним, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять оформлювати бронювання на критично важливих підприємствах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві оборони не підтримали законопроект 13335, яким, як писала «Судово-юридична газета», пропонується дозволити тимчасово брати на роботу на критично важливі підприємства та, відповідно, оформлювати їм бронювання працівникам, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або ж взагалі перебувають у «розшуку» ТЦК.

Нагадаємо, що цей законопроект вже рекомендував прийняти в першому читанні Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки.

«Надання переваг працівникам підприємств, установ і організацій, які визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, перед військовозобов’язаними, які підлягають бронюванню на підставі ч. 1 статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», є неприпустимим», йдеться у висновку Міністерства оборони.

Як зазначає Міноборони, у законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану» 13335 передбачається доповнення статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» нормами стосовно бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначено критично важливими, у яких:

відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ;

не перебуває на військовому обліку;

не уточнив персональні дані;

перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу).

«Водночас зазначаємо, що бронювання військовозобов’язаних здійснюється з урахуванням зокрема наявності у військовозобов’язаних військово-облікових документів, перебуванні на військовому обліку та дотриманні ними правил військового обліку», зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, що ініціаторами законопроекту 13335 виступила досить широка група депутатів: Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Галина Янченко, Роман Костенко, Юрій Здебський та інші.

Зауваження Міноборони датовані червнем 2025 року, в той час як висновок Комітету ВР з питань нацбезпеки про рекомендацію парламенту ухвалити законопроект у першому читанні був внесений 8 липня.

Автори пояснили необхідність прийняття цього законопроекту тим, що під час здійснення заходів з бронювання суб’єкти, визначені критично важливими, стикаються з фактами отримання військовозобов’язаними працівниками повісток на етапі звірки військово-облікових даних та у період між прийняттям рішення про визначення підприємства критично важливим та прийняттям відповідного рішення про бронювання.

При цьому депутати пропонують, щоб тривалість такого бронювання не перевищувала 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надавалася не більше одного разу за один календарний рік.

Відповідно у Законі «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» пропонується встановити, що критично важливі суб’єкти мають право укладати трудовий договір з працівником, у якого відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ чи/та він не стоїть на обліку у районних (міських) ТЦК, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів, на час проходження строку випробування при прийнятті на роботу. І це не буде вважатися порушенням посадовими особами законодавства про мобілізацію.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.