У Львові затримали екс-викладача університету, який обіцяв ухилянту дипломатичну службу в міжнародній організації

За переправлення військовозобов’язаного через кордон чоловік просив 18 000 доларів.

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У Львові правоохоронці викрили та затримали колишнього викладача одного з університетів міста.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, затриманий за 18 000 доларів США запропонував організувати незаконне переправлення мешканця Дрогобиччини через держкордон. Згідно з обіцяними документами, чоловік нібито мав проходити дипломатичну службу в одній з міжнародних організацій.

«Це дозволило б йому безперешкодно залишити територію України під час воєнного стану», - заявили у відомстві.

Факт одержання частини коштів – 9 000 доларів США – задокументовано в рамках кримінального провадження. Колишньому викладачу повідомлено про підозру.

На даний час готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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