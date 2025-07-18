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Во Львове задержали экс-преподавателя университета, который обещал уклонисту дипломатическую службу в международной организации

23:31, 18 июля 2025
За переправку военнообязанного через границу мужчина просил 18 000 долларов.
Во Львове задержали экс-преподавателя университета, который обещал уклонисту дипломатическую службу в международной организации
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Во Львове правоохранители разоблачили и задержали бывшего преподавателя одного из университетов города.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, задержанный за 18 000 долларов США предложил организовать незаконную переправку жителя Дрогобычского района через государственную границу. Согласно обещанным документам, мужчина якобы должен был проходить дипломатическую службу в одной из международных организаций.

«Это позволило бы ему беспрепятственно покинуть территорию Украины во время военного положения», — заявили в ведомстве.

Факт получения части суммы — 9 000 долларов США — задокументирован в рамках уголовного производства. Бывшему преподавателю сообщено о подозрении.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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прокуратура Львов

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